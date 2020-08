Entschädigung für Eltern – Schaden für Kindertagesstätten

Seit Beginn der Corona-Krise befinden sich Kitas in einer verzwickten Lage: Einerseits sprach der Bund Kindertagesstätten Systemrelevanz zu und ordnete an, das Betreuungsangebot aufrecht zu erhalten. Andererseits rieten Behörden, Kinder möglichst zuhause zu behalten, sodass Kitas während mehrerer Wochen durchschnittlich nur noch zu 30 Prozent ausgelastet waren. Gemäss Vertrag bezahlten die Eltern die Kitabeiträge weiter, auch wenn sie ihr Kind während dieser Zeit nicht in die Kita brachten.