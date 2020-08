Verlassenes Feuer im Wald löst Feuerwehreinsatz aus

Samuel Brélaz ist ein Fan der Natur. Regelmässig geht der pensionierte Fehraltorfer in der Nähe seines Wohnorts im Wald spazieren – so auch letzte Woche. Etwas war jedoch anders als sonst, wie er sagt: «Als ich aus dem Auto stieg, bemerkte ich den Geruch nach den Rauch. Ganz fein nur, aber er lag ganz klar in der Luft.» Brélaz machte sich keine weiteren Gedanken und vollzog seine Runde.