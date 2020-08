Nach Regenschauern rollt die Hitzewelle an

Das Wetter schlägt Kapriolen. Vor wenigen Tagen gab es heftige Regenschauer im Zürcher Oberland, vielerorts kam es zu Sturmböen und Gewittern sowie Neuschnee in den Alpen. Nach ein paar kühleren Tagen soll gemäss Meteonews nun eine Hitzewelle anrollen. Am Freitag werden die Temperaturen in der Schweiz wieder deutlich ansteigen.