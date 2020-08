Viel Privatfeuerwerk und Stress für die Tiere

Dieses Jahr verbrachten wohl so viele Menschen wie selten den Nationalfeiertag im Land. Gleichzeitig wurden aufgrund der Corona-Krise zahlreiche offizielle Feiern abgesagt, auch in Uster. «Nein, es ist kein normaler 1. August», sagte Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) dann auch in ihrer 1. Augustrede, die dieses Jahr per Video-Grussbotschaft erfolgte.