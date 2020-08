Sommertief auf dem Bachtel, Ansturm auf die Strahlegg

Die These ist klar: Diesen Sommer bleiben die Schweizer zu Hause, bewandern die Hügel und Berge – und kehren in den Ausflugsbeizen ein. Unverhoffte Hochsaison also für Sennhütte, Scheidegg, Bachtel-Restaurants und Co. Nicht alle Pächter würden solcherlei unterschreiben.