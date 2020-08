Ju-Air-Untersuchung kurz vor dem Abschluss

Der Fall Ju-Air – Chronologie der wichtigsten Ereignisse



- 4. August 2018: Beim Absturz einer Ju-52 HB HOT am Piz Segnas (Graubünden) sterben 20 Personen, darunter zwei Piloten, eine Flugbegleiterin und 17 Passagiere



- 17. August 2018: Rund zwei Wochen nach dem Absturz nimmt die Ju-Air den Flugbetrieb wieder auf. Dafür gibt es Zuspruch, aber auch Kritik. Der Vorwurf: Eine Rückkehr zum Tagesgeschäft so kurz nach dem Unglück sei pietätlos.



-20. November 2018: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) verfügt auf unbestimmte Zeit ein Flugverbot für die zwei in Dübendorf stationierten Flugzeuge des Typs Ju-52. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hatte zuvor im Rahmen einer Untersuchung des Unfallwracks zwar technische Gründe als Absturzursache ausgeschlossen, jedoch auch Sicherheitsmängel festgestellt.



-12. März 2019: Das Bazl untersagt der Ju-Air kommerzielle Passagierflüge. Rundflüge mit Ju-Air-Vereinsmitgliedern sollen aber weiterhin möglich sein. Kurz zuvor hatte die Ju-Air auf ihrer Website mitgeteilt, in diesem Frühling wieder Rundflüge durchführen zu wollen.



- 4. April 2019: Die Ju-Air teilt mit, dass sie sämtliche ihrer Flugzeuge eine Totalrevision unterziehen will. Diese soll mindestens 20 Monate dauern, was bedeutet, dass die Ju-Air frühestens im Frühling 2021 wieder fliegen kann.



- 5. Mai 2019: Der Ju-Air wird die Zulassung für den Unterhalt der Ju-52-Maschinen entzogen. Dies nachdem bei drei tiefergehenden Kontrollen mehrere Verstösse registriert wurden, die eine ernsthafte Gefährdung der Flugsicherheit darstellten.



- 8. Juli 2019: Die Ju-Air teilt mit, dass CEO Kurt Waldmeier die operative Leitung der Ju-Air abgeben wird. Zudem wird die Organisation komplett erneuert. Der eigene Wartungsbetrieb, der bisher für den Unterhalt, Reparaturen und Überholungen zuständig war, wird aufgelöst. Die technische Betreuung wird der Junkers Flugzeugwerke übergeben.



- Mai 2020: Kurt Waldmeier verliert die Leitung für die Totalsanierungen der Ju-52-Maschinen. Die zuständige Firma Junkers Flugzeugwerke hatte Waldmeier zwar 2015 gemeinsam mit dem deutschen Investor Dieter Morszeck gegründet. Morszeck übernahm in diesem Frühjahr aber die alleinige Führung.



- Juni 2020: Die Ju-Air gibt bekannt, dass sie künftig nur noch eine der nostalgischen Maschinen flugtauglich machen will (die HB-HOS). Die anderen (HB-HOP und HB HOY) sollen nur noch im Museum zu sehen sein.