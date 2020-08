Wo Ranger und Förster auf ignorante Besucher stossen

Nirgends lassen sich Sicherheitsabstände besser einhalten als in der freien Natur. Insbesondere in den Wäldern, aber auch in Naturschutzgebieten finden sich deshalb derzeit viele Menschen, die von der frischen Luft profitieren wollen. So auch an einigen Oberländer Outdoor-Hotspots wie dem Greifensee oder in den Fischenthaler und Baumer Wäldern. Nicht alle Besucher verhalten sich dabei, wie es sich gehört.