Wiedereröffnung verschoben

Auch diese Woche bleiben die Türen des Bistro Sonnental geschlossen. Seit Juni ging es um das Lokal in der Alterswohngenossenschaft Sonnenbühl turbulent zu und her. Einige Anwohner schimpften auf den neuen Wirt Jakob Artho. Dieser führt derweil einen Mietstreit mit der Genossenschaft Sonnenbühl, die ihm bereits nach einem Monat auf Ende Juni wieder gekündigt hatte. Dazu kamen mehrere Besuche der Lebensmittelkontrolle. Das Lokal war in den letzten Wochen immer wieder geschlossen.