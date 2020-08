So laufen die Airbnbs in Zeiten von Corona

Mehrere Wochen lang mussten Hotelbesitzer im In- und Ausland wegen der ersten Corona-Welle und dem damit verbundenen Lockdown auf Gäste verzichten. Ähnlich erging es Airbnb-Anbietern, jenen Personen also, die temporär private Unterkünfte vermieten.

Auch im Oberland hatten die Betreiber zwischenzeitlich mit ausbleibenden Gästen zu kämpfen. Nun steigt die Nachfrage wieder an. Doch es ergeht nach wie vor nicht allen gleich, was das Interesse an freien Unterkünften betrifft.