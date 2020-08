Bundesfeier mit Pfeil und Bogen

Die Schlatter 1. August-Feier startete bereits am Nachmittag mit einem Bogenturnier, bei dem sich Jung und Alt in ihrer Treffsicherheit messen konnten. Dabei instruierten die Mitglieder des Bogenclubs Thurland, welche die Bundesfeier organisierten, die Teilnehmer. Die Siegerpokale wurden den besten drei Schützen bei der Ehrung in Form eines Maisstängels überreicht.

Am Abend genossen die Schlattemer das Beisammensein in der Festwirtschaft. Die Kleineren hatten Spass, ihr Feuerwerk zu zünden. «Hauptsach s chlöpft!»