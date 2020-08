Ustermer Traditionsmarkt zügelt

Der traditionelle Ustermer Wochenmarkt wird ab Freitag, 7. August, neu an der Post- und der Gerichtsstrasse stattfinden. Bislang wurde der Markt jeweils auf dem Stadthausplatz durchgeführt. «Am neuen Standort im Stadtzentrum hat es mehr Platz für die Stände, was eine bessere Umsetzung der Covid-19-Schutzmassnahmen ermöglichen wird», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Denn die Schutzmassnahmen, wie etwa die vorgegebenen Mindestabstände, müssten voraussichtlich bis ins nächste Jahr beibehalten werden.