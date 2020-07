Über 35 Grad: Bisher der heisseste Tag des Jahres

In der Schweiz wurde es am Freitag so richtig heiss. In Basel wurden am frühen Nachmittag 35,5 Grad gemessen, wie der Wetterdienst SRF Meteo mitteilte.

Auch in der Region stiegen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Das Thermometer zeigte verbreitet 33 Grad. So an den Messstationen in Egg, am Flugplatz Dübendorf und in Rüti. Noch heisser war es in Zürich Oerlikon mit 36 Grad.

Die Temperaturen dürften demnach bis am frühen Abend weiter steigen auf 36 oder lokal gar 37 Grad. Auch am Samstag werden Temperaturen von über 36 Grad erwartet.