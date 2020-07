Im «Pirates» steigt eine «Mega 1.August-Party»

Patriotische Menschen, die gerne feurige Reden von Politikern hören und am Festtisch Cüpli trinken, haben dieses Jahr Pech. Abgesehen von Gossau und Rüti haben alle Gemeinden im Oberland ihre 1.-August-Feiern abgesagt. So auch die Gemeinde Hinwil. Im Dorf steigt trotzdem eine Party, und zwar im Club Pirates.

Andy Gröbli organisiert als Leiter der Gastronomie ein grosses «Spanferkel-Fressen», wie er es formuliert. Er hofft auf ein volles Haus. Das entspricht laut aktuellsten Vorgaben maximal 300 Personen. Dass es in seiner Bar zu einem Superspreader-Fall kommt, wie kürzlich in Nachtclubs in Zürich und Olten (SO), glaubt Gröbli nicht. «Ich vertraue einerseits auf den gesunden Menschenverstand der Oberländer.» Er könne sich nicht vorstellen, dass eine positiv getestete Person an seine Sause komme.

Kranke sollen zu Hausen bleiben

Andererseits verfüge das «Pirates» über ein besonders gutes Contact Tracing. «Wir haben dazu extra eine eigene App entwickelt, die uns jederzeit anzeigt, wie viele Leute sich wo in unserem Lokal aufhalten. Im Fall einer Ansteckung finden wir die Leute später auf Knopfdruck wieder.» Die Polizei sei Anfang Woche vorbei gekommen und habe ihr Konzept sogar gelobt.