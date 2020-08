«Ich stecke genauso viel Herzblut in meine Karriere wie andere Athleten»

«Hautnah». So heisst eine neue fünfteilige Serie des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF), in der fünf Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler einen intimen Einblick in ihr Leben geben. Eine der porträtierten Athletinnen ist Abassia Rahmani, die zu den schnellsten Sprinterinnen auf Blades – das sind spezielle Rennprothesen – gehört.