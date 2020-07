Gemeinden haben wieder Strom

Wie das Elektrizitätswerk EKZ mitteilt waren am Donnerstag, um 14.35 Uhr mehrere Gemeinden des Bezirks Uster von einem Stromausfall betroffen: Teile der Gemeinden Mönchaltdorf, Uster, Maur und Egg. Rund 2830 Kunden seien betroffen gewesen, hiess es bei der EKZ. Und der Energieversorger würde an einer Lösung arbeiten. Die EKZ versprach um 15.41 Uhr: «In 20 Minuten sollte bereits die Hälfte der betroffenen Kunden wieder über Strom verfügen und die restlichen in einer Stunde.»

Diese Versprechung konnte eingehalten werden: «Seit 16 Uhr sind alle unsere Kunden wieder am Netz», hiess es wenig später bei der EKZ. Die Ursache für die Störung ist weiterhin nicht bekannt.»