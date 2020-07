Burger King nimmt Hinwiler McDonalds in die Mangel

Egal, ob man vom Hinwiler Betzholz oder von Uster herkommt: der erste Fastfood-Laden, an den man heranfährt, heisst Burger King. Konkurrent McDonalds mit seiner Filiale in der Wässeri, muss sich neuerdings mit der Position in der Mitte begnüngen – sozusagen im Klammergriff von Burger King.