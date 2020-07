«Unsere Leinwand ist sturmerprobt»

Herr Bachmann, wie ist das erste Wochenende des Open-Air-Kinos angelaufen?

Franz Bachmann: Wir sind zufrieden. Am Samstag konnten wir über 300 Tickets verkaufen. An diesem Abend war auch Mike Müller als Gast vor Ort. Er spielt in dem Film «Moskau einfach» mit, den wir am Samstag gezeigt haben. Am Sonntag war dann wieder weniger los. Das war in den vergangenen Jahren aber auch schon so.