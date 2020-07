Twitter-Witz-Challenge erreicht das Oberland

Die ständig wachsende Sammlung deckt ein breites Spektrum: von harmlosen Sprüchen wie dem über einen Quadrat-Witz, der aneckt bis zu solchen mit rech hoher politischer Sprengkraft («Ich habe einen Witz über das Schweizer Sexualstrafrecht, aber er ist nicht mehr zeitgemäss.»). Sein Fett weg kriegt auch Bundesrat Ueli Maurer aus Wernetshausen – «Ich habe einen Witz über Ueli Maurer, aber keine Lust, ihn zu erzählen.»

Sprüche mit Regionalbezug

Die flachen, aber durchaus satirischen Anspielungen bieten grosses Unterhaltungspotenzial – ideal also für das mediale Sommerloch. Deshalb der Aufruf an unsere geschätzten User: Falls ihr einen glatten Spruch mit dem Zeug zum Schenkelklopfer dann her damit! Gerne mit Regionalbezug wie zum Beispiel:

«Ich habe einen Witz über die Spitalfusion, aber ich glaube den verschiebe ich lieber.»

«Ich habe einen Witz über die Oberlandautobahn, aber er ist noch nicht fertig.»

«Ich habe einen Witz über den Innovationspark Dübendorf, aber die Veröffentlichung wurde leider durch einen Rekurs blockiert.»

Darauf lässt sich doch aufbauen ...

