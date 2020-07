Pfäffikon macht sich für Ruetschberg-Anwohner stark

Die Rede ist von einer Entflechtung der Verkehrsteilnehmer. Damit sich Fussgänger und Velofahrer am Pfäffikersee weniger in die Quere kommen, soll ein innerer Ring für Fussgägner und ein äusserer Ring für Radfahrer geschaffen werden. So sieht es das neue Mobilitätskonzept vor, das der Regierungsrat gemeinsam mit den drei Anrainer-Gemeinden Pfäffikon, Seegräben und Wetzikon entwickelt.

Die Kantonsregierung hat bei einem Zürcher Ingenieurbüro eine Radwegstudie in Auftrag gegeben. Kürzlich hat sich der Gemeinderat Pfäffikon damit befasst und bezieht nun Stellung, nachdem er verschiedene Meinungen und Wünsche von Bewohnern und Grundeigentümern abgeholt hat. Grundsätzlich begrüsst der Gemeinderat einen separat geführten Radweg, wie er in einer Mitteilung schreibt. Schwierigkeiten sieht er vor allem in der Gegend Ruetschberg, das gemeinhin als Nadelöhr der neuen Routenführung gilt.

So sei es problematisch, dass auf dem Abschnitt Grossriet zwischen Seegräben und Ruetschberg rund 525 Meter der geplanten Strecke in der Landschaftsschutzzone erstellt werden müssten. Ausserdem müsste ein Waldabschnitt gerodet werden. Da stelle sich die Frage, ob dies überhaupt bewilligt werden könne.

Neue Ideen

Das Bauamt Pfäffikon hat bei Bewohnern und Grundeigentümern von Ruetschberg Rückmeldungen eingeholt. Daraus gehen vier neue Lösungsansätze für diesen Streckenabschnitt hervor. Diese will der Gemeinderat in die weitere Diskussion zur Routenführung des Rundweges einbringen.

Variante Talhof: Dabei würde die Linienführung einen minimalen Ausbau gegen das angrenzende Wiesenbord erfordern. Die Zufahrt zur Wohnliegenschaft Talhof werde ohnehin wenig befahren. So könnte der bestehende Trampelpfad gegen Westen hin verbreitert werden.

Variante Grossweid: Hierbei soll der Henri-Mesikommer-Weg als Anschluss bis zur Ruetschbergstrasse genutzt werden. Nachdem für den Weiler Ruetschberg Tempo 30 gilt, würde es nur für bergwärts verkehrende Velofahrer einen einseitigen Radstreifen brauchen.

Variante Ruetschbergstrasse: Von Seegräben bis zum Weiler Ruetschberg könnte ein Radweg oder Radstreifen auf beiden Seiten eingeführt werden. Zudem würden die Anwohner eine Temporeduktion von 80 auf 70 oder 60 Kilometer pro Stunde begrüssen. Dies aus Sicherheitsgründen sowie, um auf den dortigen Wildtierkorridor Rücksicht zu nehmen.