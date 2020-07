«Hier kann man die 800-jährige Geschichte sehen, spüren und riechen»

Auf der Wanderung von Bubikon nach Grüningen kommt man an vielen historischen Gebäuden vorbei. Das bekannteste und faszinierendste ist das Ritterhaus, eine ehemalige Niederlassung des Johanniterordens. Dieser wurde während der Zeit der Kreuzzüge gegründet und hatte in Europa rund 1000 Niederlassungen.

Heute gehört das Ritterhaus der gleichnamigen Gesellschaft und ist die am besten erhaltene sogenannte Kommende. «Bei einem Besuch kann man die 800-jährige Geschichte sehen, spüren und riechen», sagt Museumsleiterin Daniela Tracht.

Unbekannte Gebeine

Sie nimmt uns mit auf einen Rundgang durch die historische Baute. Er beginnt in der Kapelle – dem Herzstück des Ritterhauses – die um 1200 erbaut wurde. Sie enthält das Stifterbild; der Beweis, dass der Freiherr Diethelm von Toggenburg den Johannitern das Haus geschenkt hat. «Die romanischen Malereien an den Kapellwänden zählen zu den bedeutendsten in der Deutschschweiz», so Tracht.

Heute kann die Kapelle für Trauungen, Taufen und Konzerte gemietet werden. Kirchliche Hochzeiten hätten in den letzten Jahren abgenommen, sagt Tracht. Viel öfter liessen sich Braut und Bräutigam zivil im Ritterhaus trauen. Früher sei dies nur in der Bibliothek möglich gewesen, mittlerweile aber in allen Räumen.