Japanische Nudelpfanne statt Sushi

Ferien auf Balkonien, so lautet das Gebot der Stunde. Damit rücken auch die Spezialitäten aus den Küchen der Welt in die Ferne. Züriost hilft, die Traumdestinationen kulinarisch in die eigenen vier Wände zu holen. Heute mit viel grünem Gemüse und japanischen Nudeln.