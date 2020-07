Ein Lochergut für Effretikon?

In Illnau-Effretikon herrscht Aufbruchstimmung. Beidseits der Bahnlinie sind Neuüberbauungen geplant. Diese sind der Hauptgrund dafür, weshalb die Stadt 2030 über 19‘000 Einwohner zählen dürfte. So zumindest hat sich der Stadtrat dies mit dem Leitbild und dem neuen kommunalen Richtplan zum Ziel gesetzt. Insgesamt sieben Bauprojekte sollen im Zentrum in naher Zukunft realisiert werden. Für deren fünf liegt bereits ein Gestaltungsplan vor. Alleine damit entstehen rund 360 neue Wohnungen im Stadtzentrum.