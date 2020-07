Hier entsteht die Federer-Villa

Der Verein Rives Publiques will freie Zugänge zum Seeufer. Dieses, wie auch der Seebereich am Ufer gehörten der Öffentlichkeit. Der Verein kämpft in verschiedenen Kantonen für die Durchsetzung des Artikels664 im Zivilgesetzbuch sowie der entsprechenden Richtpläne. Dafür lanciert der Verein Vorstösse und Klagen.