Luftentfeucher bricht in Flammen aus

Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Steinackerstrasse in Rapperswil-Jona ist am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die ausgerückte Feuerwehr entdeckte vor Ort einen brennenden Luftentfeuchter. Dieser konnte laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen rasch gelöscht werden.

Die Ursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein, wird jedoch von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen noch genau untersucht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.