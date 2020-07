Dieter Zwicky erhält kantonalen Anerkennungsbeitrag

Einmal jährlich vergibt die Fachstelle Kultur-, Werk- und Anerkennungsbeiträge im Bereich Literatur. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. In diesem Jahr sind fünf Anerkennungsbeiträge und sechs Werkbeiträge an Zürcher Autorinnen und Autoren sowie zwei Übersetzerinnen vergeben worden. Einer davon ist der Ustermer Autor Dieter Zwicky – er hat einen Anerkennungsbeitrag in der Höhe von 10‘000 Franken bekommen.

Zwicky erhält den Preis für sein Werk «Los Alamos ist winzig». Die weiteren Preisträger sind: Gion Mathias Cavelty für «Innozenz», Reto Hänny für «Sturz», Dragica Rajcic Holzner für «Glück» und Bruno Steiger für «Blindes Gras».

Lesereise durch den Kanton

An vier öffentlichen Lesungen im September und Oktober werden die ausgezeichneten Autorinnen und Autoren sowie die Übersetzerinnen zu hören und zu sehen sein. Weitere Informationen unter www.kultur.zh.ch.