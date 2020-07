Wie Du diesen Seat Ibiza gewinnst

Die Autofahrprüfung gehört zu jenen Momenten, die in Erinnerung bleiben. Jeder Fahrschüler kann darüber seine persönlichen Geschichten erzählen. Diese können von Prüfungssituationen handeln oder vom anschliessenden Gefühl, das erste Mal alleine im eigenen Auto unterwegs gewesen zu sein. Die Frage, welches Auto der Neulenker zukünftig fährt, beantwortet die Wetziker Transportschule.

Die Transportschule verlost unter ihren Fahrschülern, die zwischen dem 11. Mai 2020 und 30. Juni 2021 die Fahrprüfung der Kategorie B bestehen, einen Seat Ibiza Hola FR. Der Seat im Wert von 29‘000 Franken kommt von der Faust Auto AG in Hinwil und wird zusammen mit der Bank Avera, der Mobiliar Versicherung Wetzikon und dem TCS Gruppe Zürcher Oberland gesponsert.

Zum Wettbewerb: www.transportschule.ch/wettbewerb

Verlosung am 3. Juli 2021

«Unsere Transportschule setzt seit zehn Jahren auf Seat. Die Marke steht für Zuverlässigkeit und spricht unsere Fahrschüler an», sagt Transportschule-Geschäftsführer Stefan Honegger. Für die Wettbewerbsteilnehmer stehen acht Fahrlehrer bereit. Mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren verfügt Honegger über ein junges Team, das gut in der Region verankert ist. Das notwendige Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Fahrschülern bringen alle mit. «Wir sind ausgebildet, um auf die unterschiedlichen Lerntypen einzugehen.» In der Transportschule werden auch Nothelferkurse und der Verkehrskundeunterricht angeboten. Ziel ist eine qualitativ hochstehende Ausbildung mit praktischem Bezug.

Die erfolgreichen Fahrschüler werden an einer Fotowand in der Transportschule verewigt. Das Bild der Gewinnerin oder des Gewinners wird am 3. Juli 2021 während eines feierlichen Anlasses gezogen. Nach dem Festakt bei der Transportschule an der Hofstrasse 87 in Wetzikon wird der Seat Ibiza Hola FR seiner neuen Besitzerin oder seinem neuen Besitzer übergeben.