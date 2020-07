Wetziker Wasserwerte sind wieder im grünen Bereich

Die zweite, vom 20. Juli datierende Probe habe rückläufige Werte ergeben, so die Stadtwerke. In der neusten Analyse seien noch 0,111 Mikrogramm pro Liter festgestellt worden. Damit liege der Wert für den sogenannten Chlorothalonil-Metabolit R471811, einem Abbaustoff des Pflanzenschutzmittels, wieder im Toleranzbereich.

Werte sollen weiter sinken

Trotz dieses «erfreulichen Ergebnisses», habe die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon entschieden, das Wasser aus dem Pumpwerk vorläufig nicht zu verwenden. «Das Wasser wird weiterhin monatlich beprobt und erst bei Unterschreitung des Grenzwertes von 0.100 Mikrogramm pro Liter für diesen Metaboliten wieder freigegeben», heisst es in der Mitteilung. Die Gesundheit der Wetziker Bevölkerung stehe an erster Stelle und die Stadtwerke Wetzikon setzten sich tagtäglich dafür ein, den Kunden Trinkwasser von bester Qualität zu liefern.

Laut Stadtrat Pascal Bassu (SP) bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Durchmischung in den Reservoirs sei so gross, dass beim Endkunden keine Gefahr bestehe. Die Stadtwerke Wetzikon kündigen an, die Bevölkerung weiterhin auf dem Laufenden zu halten und werden wieder informieren, sobald Neuigkeiten vorliegen.