Clubbetreiber will in Hinwil Maskenautomaten aufstellen

Es ist nicht das grosse Geld, das sie lockt, die drei Jungunternehmer aus Oetwil am See und dem Glarnerland. «Wir wollen, dass alle Leute einfach und günstig an eine Maske kommen», sagt Marco Stettler (31). Zusammen mit Styn Haueter (29) und dessen Bruder Pascal Wyden (37) hat er das Unternehmen «Safemask» gegründet.