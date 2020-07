Ungebetene Gäste suchen ehemaliges «Okto» heim

Ein mit Tischen gefüllter «Leuenplatz», eine mit Gästen belebte Terrasse und jede Menge Servicepersonal, das alle Hände voll zu tun hat. So hätte die Szene wohl ausgesehen, wäre alles nach Plan verlaufen. Denn pünktlich auf den Start der Fussball-Europameisterschaft am 12. Juni sollte das ehemalige «Okto» in Oberwetzikon wieder öffnen. Das hatten Erdal Büyükkaya und Massimo Accaputo, die Betreiber von «Mr. Pizza», Ende Februar gegenüber «Züriost» angekündigt.