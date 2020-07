Unbekannter sammelt Geld im Namen des Gehörlosendorfs Turbenthal

In Turbenthal und Zell versuchte eine Person im Namen der Stiftung Schloss Turbenthal des Gehörlosendorfs Spendengelder zu ergattern. Wie Gesamtleiterin Annette Kahlen in einer Mitteilung an die Redaktion schreibt, handelt es sich hierbei jedoch um ein betrügerisches Geschäft. «Wir weisen darauf hin, dass wir keine Spenden auf der Strasse sammeln», schreibt Kahlen.