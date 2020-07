Maurmer Restaurant Schifflände schliesst

Nicht wenige Zürcher Oberländer verbringen diesen Sommer daheim. Der Greifensee ist da an sonnigen Ferientagen eine der ersten Anlaufstellen. Das bekannteste Restaurant an dessen Ufer ist wohl die Schifflände in Maur. Diese beheimatet neben einem eher gediegenen Seerestaurant mit Räucherofen auch eine «Landbeiz» und eine Terrasse. Auf der lassen sich Wanderer und Ausflügler gerne nieder, wenn sie in Maur mit dem Schiff ankommen oder von dort aus zur Fahrt über den See ansetzen.