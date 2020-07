Die neue Brücke wird in einem Stück geliefert

Der Bahnweg in Turbenthal wird derzeit saniert. Teil des Unterfangens ist die Erneuerung der Brücke über den Tössgewerbekanal hinter der reformierten Kirche. Letzte Woche wurde die baufällige, alte Brücke entfernt. Am Dienstagmorgen wurde ihre Nachfolgerin geliefert, in einem Stück.

Kurz vor acht Uhr fuhr der schwere Kranlastwagen auf den Bahnweg, der normalerweise Fussgängern und Velofahrern vorbehalten ist. Auf seiner Ladefläche: eine zwölf Tonnen schwere Brücke aus Beton.