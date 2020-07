Schweiz liegt im Wettlauf um Grippeimpfungen zurück

Mitten in der Sommerferienzeit denkt Christoph Berger bereits an die kalten Wintertage. Ende November beginnen die Grippeviren ihre Schweizer Reise, die der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen in diesem Jahr besonders genau verfolgen wird.

Rund 200’000 Patienten pro Saison suchen wegen Symptomen wie Fieber, Husten und Gliederschmerzen eine Arztpraxis auf.

Das sind Krankheitsbilder, die Covid-19 ähneln – weshalb sie auch Berger schon jetzt etwas Kopfschmerzen bereiten. «Wir werden voll gefordert sein im Winter.