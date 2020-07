Komet Neowise ist mit blossem Auge sichtbar

Momentan ist Komet Neowise während praktisch der ganzen Nacht am Himmel zu beobachten. In den kommenden Nächten dürften die Beobachtungsmöglichkeiten besonders gut sein, haben wir doch am Montag Leermond, und der Himmel ist meist klar. Es kommt noch dazu, dass der Komet am kommenden Donnerstag den erdnächsten Punkt erreichen wird. Danach dürfte es von Tag zu Tag schwieriger werden, Neowise zu beobachten.

«Schmutziger Schneeball»

Kometen bewegen sich wie Planeten um die Sonne – einfach auf viel extremeren Ellipsen. Laut Wikipedia wird Komet Neowise, der momentan am Nachthimmel zu bewundern ist, erst wieder im Jahr 8850 vorbeischauen.