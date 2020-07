Eine «Pumpi»​​​​​​​ für fast eine Kiste

Der graue Würfel bildet einen Kontrast zu den dunkelgrünen Tannen am Fusse des Hackenbergs. Mehrere Bagger stehen auf dem Kiesweg. Ein Bauarbeiter im orangen Overall trägt einen Holzbalken hinunter in die Baugrube. Der Betonbau hat eine markante Schneise in das Effretiker Waldstück gerissen.