Die DVZO-Lokomotive für einmal mit modernster Technik im Führerstand

Am Samstag kurz vor 14 Uhr setzte sich die Dampfbahn in Bauma in Bewegung. Nicht wie üblich in Richtung Hinwil, sondern auf den Weg durchs Tösstal nach Winterthur. Grund für diese Fahrt war die Demonstration eines Zugsicherungssystems, das zwei ZHAW-Absolventen im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelt hatten.