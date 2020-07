Rapperswil fremdelt mit Knies Zauberhut

Ein 800 Jahre altes Schloss, die Lakers-Arena und neuerdings ein 25 Meter hoher Zauberhut. Das Stadtbild von Rapperswil-Jona ist um einen Blickfang reicher. Diverse Anwohner halten den Zauberhut von Knies Kinderzoo aber überhaupt nicht für eine Bereicherung. Dutzende Facebook-Nutzer vergleichen das Bauwerk mit einem AKW-Kühlturm. So auch der Musiker Frédéric Zwicker: Der Kühlturm sei eingehüllt in «grau-schwarz-weisse Camouflage», schreibt er in einer Kolumne in der «Linth-Zeitung» vom 7. Juli.