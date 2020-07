Jetzt infizieren sich vor allem die Jungen mit dem Coronavirus

Über die Gründe für die Trendwende kann nur gemutmasst werden. Fakt ist, dass mittlerweile wieder viele junge Menschen in Bars und Clubs unterwegs sind. Aus Sicht von Matthias Egger, Epidemiologe an der Universität Bern und Leiter der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, spielt das sicher eine Rolle beim Anstieg. «In geschlossenen und engen Räumen mit vielen Leuten kann sich das Virus gut weiterverbreiten», sagt er auf Anfrage.

Man denke nur an die jüngsten Superspreader-Events. Allein in der Stadt Zürich gab es zwei Fälle, bei denen ein Infizierter viele andere Personen ansteckte: Sechs Personen wurden nach einem Besuch des Clubs Flamingo am 21. Juni positiv auf Covid-19 getestet, woraufhin 300 Partygäste in Quarantäne mussten. Gleiches ereignete sich ein paar Tage später in den beiden Clubs Plaza und Jade. Weitere Superspreader-Fälle gab es zudem im aargauischen Spreitenbach und in Olten im Kanton Solothurn.

Viele Ansteckungen im Ausgang

Auch die Zahlen des vergangenen Monats deuten darauf hin, dass viele Ansteckungen im Ausgang stattgefunden haben könnten. Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli gab es bei den 20- bis 29-Jährigen mit Abstand am meisten Neuinfektionen. Danach folgen die 30- bis 39-Jährigen, ebenfalls eine Altersgruppe, die häufiger in Bars und Clubs anzutreffen ist und seit den Öffnungsschritten vielleicht weniger vorsichtig war. «Das Bild, dass Corona nur ältere Menschen betrifft, steckt in vielen Köpfen», sagt Egger. «Ältere Personen gehen seltener unter viele Leute.»

Einfluss auf die Zahlen dürfte auch die Testhäufigkeit haben. Als die Schweiz von der ersten Welle überrollt wurde, ging es primär darum, Todesfälle bei den Risikogruppen zu vermeiden. Wegen Lieferengpässen durften nur Personen mit schweren Verläufen getestet werden. Aus diesem Grund wurden viel weniger Junge untersucht als heute, weil sie oft milde Symptome zeigten.

Eine untergeordnete Rolle dürfte beim jüngsten Corona-Ausbruch hingegen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs spielen. Bei Kindern und Teenagern bis 19 Jahre sind die Zahlen seit Mitte Juni vergleichsweise tief. Ausserdem kam eine deutsche Studie zum Schluss, dass sich 14- bis 18-Jährige kaum mit dem Virus infizieren. «Die Schulöffnung hatte keinen grossen Effekt auf die Ausbreitung», bestätigt Egger. «Die Schutzkonzepte haben funktioniert, man war vorsichtig. Zudem sind Kinder wahrscheinlich weniger ansteckend.»

Nur eine Frage der Zeit

Noch immer ist Covid-19 für Kinder, Teenager und junge Erwachsene deutlich weniger gefährlich als für ältere Personen. Zwar muss jedes achte Kind, das sich angesteckt hat, hospitalisiert werden. Aber die Sterblichkeitsrate ist mit 0,4 Prozent sehr tief. Bei den 10- bis 29-Jährigen gab es sogar noch überhaupt keine Todesfälle. Bei den über 80-Jährigen muss fast jeder dritte Infizierte ins Spital und fast gleich viele sterben an Covid-19.

Während sich im März und April mehrheitlich Senioren, also Personen aus der Risikogruppe, ansteckten, sind es jetzt vorwiegend junge, meist gesunde Menschen. Ist die Trendwende deshalb positiv? Nicht wirklich, findet Egger. Ende Februar sei die Situation ähnlich gewesen. Damals hatten jüngere Leute das Virus vor allem aus dem Ausland eingeschleppt. Zwei Wochen später war dann besonders die ältere Generation betroffen. «Wenn sich das Virus erneut stärker verbreiten sollte, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch wieder bei den Älteren ankommt und dort zu schweren Erkrankungen führt», warnt der Epidemiologe. (Yannick Wiget, Sebastian Broschinski)