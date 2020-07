Keine Stellungnahme ist auch eine Stellungnahme

Dass nicht alle Menschen Asylsuchenden oder Ausländern gegenüber offen eingestellt sind, ist leider keine Überraschung. Fremdenfeindlichkeit ist auch in der Schweiz verbreitet, was spätestens seit den Rassismus-Debatten der letzten Wochen jedem klar sein müsste. Und falls nicht, ist der Brief, der kürzlich in der Fehraltorfer «Dorfpost» erschienen war, Beweis genug. In diesem ist die Rede von «Asylanten», die «nicht in die Wohnzonen» gehörten und ohnehin nur Dreck, Lärm und Gestank verursachen würden.