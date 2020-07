Hinwil soll einen Pumptrack bekommen

Pumptracks schiessen derzeit wie Pilze aus dem Boden. In Bäretswil steht einer im kürzlich eröffneten Skatepark, und auch im Geisterkickboarder Skatepark in Wetzikon gehört er zur Ausstattung. Das kantonale Sportamt tourt mit mobilen Anlagen durch 21 Gemeinden, wo die wellenförmigen Rundbahnen mit den Steilwandkurven jeweils für drei Wochen stehen bleiben und von Kindern und Jugendlichen mit Velos, Kickboards und Skateboards befahren werden. Sogar SP-Regierungsrat Mario Fehr liess es sich nicht nehmen, bei der Einweihung einer solchen mobilen Anlage in Wangen-Brüttisellen mit dem Velo ein paar Runden zu drehen.

Nun soll auch in Hinwil ein Pumptrack zu stehen kommen. Janine Bonadimann ist die treibende Kraft hinter der Idee und hat dazu Anfang Juli eine Online-Petition gestartet. Bis Freitagabend haben schon 411 Personen unterschrieben, 1000 Unterschriften sind als Ziel angegeben. Aber wie viele schliesslich zusammenkommen, ist für Bonadimann zweitrangig. «Wir sammeln jetzt einfach mal. Aber dass so viele Leute die Ferien in der Schweiz verbringen, kommt uns dabei entgegen», sagt die 36-jährige Co-Schulleiterin und Mutter von drei Buben aus Hinwil.

«Sie üben ihre Sprünge 20, 30 oder vielleicht auch 100 Mal nacheinander. Und lernen dabei, an etwas dranzubleiben und sich durchzubeissen.» Janine Bonadimann, Petitionärin

Die Familie selber hat im gesamten Freundeskreis für die Petition geweibelt und die Infos zudem an Schul- und Vereinskollegen geschickt. Ausserdem seien die drei Kinder gelegentlich mit Unterschriftenbögen im Dorf unterwegs. «Bei einer solchen Petition dürfen alle unterschreiben, auch Kinder. Das wissen viele Leute nicht», so Bonadimann. Ende August will sie die Unterschriften mit weiteren Mitstreitern an den Hinwiler Gemeinderat übergeben.

Auf die Idee, sich für einen Pumptrack in Hinwil stark zu machen, ist Bonadimann schon vor bald zwei Jahren gekommen. «Das Sportangebot im Dorf ist begrenzt. Als wir mit anderen Familien über das Thema sprachen, merkten wir, dass das Bedürfnis nach so einem Pumptrack auf jeden Fall vorhanden ist», sagt sie. Schliesslich hätten immer mehr Kinder und Jugendliche Freude daran, mit ihren Velos und Kickboards draussen Tricks zu üben, was durchaus sinnvoll sei: «Sie machen das 20, 30 oder vielleicht auch 100 Mal nacheinander. Und lernen dabei, an etwas dranzubleiben und sich durchzubeissen, bis es irgendwann klappt», so Bonadimann. Mangels Alternativen würden viele auf den Schulanlagen herumfahren, wo sie ihre Sprünge ausprobieren. «Aber die Schulanlagen sind nicht dazu gemacht.»

Hüssenbüel als Wunschstandort

Sie wünscht sich deshalb eine sichere, von den öffentlichen Strassen abgegrenzte Anlage im Freien, «auf denen die Kinder und Jugendlichen geduldet sind», die aber auch von Familien und anderen Sportbegeisterten genutzt werden kann und so auch zum Begegnungsort wird. Sie weist auf der Online-Plattform «Openpetition» darauf hin, dass das Sportamt des Kantons Zürich solche Bauvorhaben sogar finanziell unterstützt (siehe Box).