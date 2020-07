Fremdenfeindlicher Brief versetzt Fehraltorf in Aufruhr

Rote Fahnen wehen im Wind in der Nähe des Bahnhofs in Fehraltorf. Auf ihnen ist eine schwarze Rose abgebildet und der Schriftzug der Juso. Geschwenkt werden die Fahnen von Vertretern der Oberländer Jungsozialisten. An vorderster Front dabei ist Leandra Columberg, Präsidentin der Juso Zürich Oberland und SP-Kantonsrätin aus Dübendorf. Die Gruppe klingelt bei einem Fehraltorfer Bürger – nennen wir ihn Tim Meier* – der die Tür aber nicht öffnet.