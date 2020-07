Auto in Vollbrand - Stau

Kurioses auf dem freitagmorgenlichen Berufsverkehr: Gegen 8 Uhr hat sich bei der Kantonspolizei ein Autofahrer gemeldet, dessen Auto auf der A1 bei Effretikon in Richtung Winterthur in Vollbrand steht. Die Polizei gab auf Nachfrage an, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht das Fahrzeug. Die Polizei regelt den Verkehr einspurig, der sich bereits aus Fahrtrichtung Zürich staut.