Zell unterstützt Jugendprojekt «Midnight Sports» weiterhin

Seit dem Winter 2011/2012 gibt es in Zell das Jugendprojekt «Midnight Sport», bei dem sich Jugendliche jeweils am Samstagabend für Spiel, Spass und Sport treffen können. Wie der Gemeinderat von Zell in einer Mitteilung schreibt, wird er auch nächste Saison das Programm mit einem Beitrag von voraussichtlich 34'240 Franken unterstützen.

Der Gemeinderat begründet seinen Schritt mit den sehr guten Erfahrungen, der breiten Akzeptanz bei den Jugendlichen und der daraus resultierenden schweizweit überdurchschnittlichen Teilnehmerzahlen. Die Betreuung des Projektes soll ein weiteres Jahr durch die Stiftung Idée Sport erfolgen.

Damit sei die solide Basis weiterhin gewährleistet und die Gemeinde Zell könne dadurch vom Knowhow und den Ressourcen der Stiftung profitieren, schreibt der Gemeinderat weiter. Auf den Abschluss einer mehrjährigen Leistungsvereinbarung will er jedoch auch in diesem Jahr verzichten.