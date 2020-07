Wetziker Avec Box läuft schlecht

Kontaktloses Einkaufen – klingt eigentlich nach einem idealen Angebot in Zeiten von Corona. Problematisch wird es, wenn das Zielpublikum Pendler sind. Denn gependelt wird in Zeiten von Corona halt eher weniger. Das kriegt die Firma Valora nun zu spüren. Die Avec Box am Bahnhof Wetzikon, die seit Ende Februar offen ist, läuft schlecht.