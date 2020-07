Tobias Weidmann ist neuer Präsident

Wie die SVP Bezirk Winterthur in einer Mitteilung schreibt, haben die Delegierten an der ordentlichen Versammlung einen neuen Präsidenten gewählt: Kantonsrat Tobias Weidmann aus Hettlingen übernimmt das Amt von Nationalrätin Theres Schläpfer aus Hagenbuch.

Weidmann ist Unternehmer und Geschäftsführer in der Informatik- und Finanzdienstleistungsbranche. Seit 2019 sitzt der dreifache Familienvater für die SVP im Zürcher Kantonsrat.

Schläpfer gibt das Amt aufgrund ihrer dreifachen Belastung ab. Nebst dem SVP-Bezirkspräsidium ist sie ausserdem Gemeindepräsidentin von Hagenbuch und Nationalrätin.

Das Vizepräsidium der Bezirkspartei wird zwischen Maria Wegelin aus Winterthur und Marc Peter aus Wiesendangen aufgeteilt, sprich einer städtischen Vertreterin und einem ländlichen Repräsentanten. Laut Mitteilung stehe das sinnbildlich für den neuen Charakter des Bezirks: die Vereinigung von Stadt und Land.