Illnauer müssen dieses Jahr auf ihre Chilbi verzichten

Die Illnauer Dorfchilbi findet 2020 nicht statt. Dies teilt Chilbikomitee gemeinsam mit den involvierten Dorfvereinen von Illnau-Effretikon mit. Der Traditionsanlass hätte vom 11. bis 13. September stattgefunden.

Lange haben man gehofft und Lösungen gesucht. «Die Umstände sind leider so, dass es keine Planungssicherheit gibt und sich die Situation zudem weiterhin dynamisch entwickelt. Wir bedauern sehr, dass dieses Fest für Illnau-Effretikon, dieses Jahr nicht stattfinden kann», heisst es in der Mitteilung.

Einige Komitee-Mitglieder, Vereine und Partner würden derzeit prüfen, ob es Szenarien und Alternativen gibt, um an diesem Datum in Illnau in irgendeiner Form eine Pop-up-Chilbi zu realisieren.

Diese würde völlig unabhängig von der offiziellen Illauer Dorfchilbi durchgeführt. Spruchreif ist aber noch nichts. Die Illnauer Dorfchilbi zieht jedes Jahr tausende Besucher an und zählt damit zu den grösseren Anlässen in der Region.