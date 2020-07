Fliegt sie je wieder ab Dübendorf?

An die 150 Schaulustige standen am vergangenen Freitag in Altenrhein am Bodensee bereit, als ein Spezialtransport-Helikopter eine Ju-52 auf den Boden absetzte. Der Helikopter hatte die «Tante Ju» mit der Kennung «HB-HOS» von Dübendorf zum Flughafen Altenrhein gebracht, wo die Maschine wieder flugtauglich gemacht werden soll. Während in Altenrhein Vertreter der Aviatikszene und Medien zum Spektakel geladen waren, wusste in Dübendorf kaum jemand von diesem Spezialtransport.