Wird im Foodsharing-Kühlschrank gehamstert?

Nach einer coronabedingten Pause ist der Foodsharing-Kühlschrank auf dem Zeughausareal seit Mitte Mai wieder in Betrieb – und wird von der Ustermer Bevölkerung auch rege genutzt. Das Brot von gestern geht dort weg wie frische Weggli. In letzter Zeit ist der Ansturm auf die abgegebenen Lebensmittel gar so gross, dass manche vermehrt einen abgegrasten Kühlschrank vorfinden.