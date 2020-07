Vergleich mit 2019 zeigt: Nur ein Viertel der Passagiere am Flughafen

Der Blick um ein Jahr zurück zeigt, wie es normalerweise wäre: Am 13. und am 14. Juli starteten und landeten insgesamt 1629 Maschinen in Kloten. Das erste Wochenende der Sommerferien war dabei nicht einmal ein Ausreisser nach oben: Insgesamt wurden im Juli 2019 im Schnitt über 101’000 Passagiere pro Tag gezählt.

Dieses Mal ist alles ein wenig anders anders. «Gemeinsam mit den Flughafenpartnern haben wir uns auch dieses Jahr auf die Sommerferien vorbereitet», sagt Mediensprecherin Raffaela Stelzer zwar.

So hat man zum Beispiel das Check-in 3 wieder geöffnet, man hat mehr Personal für die Schalter eingeplant und für die Sicherheitskontrollen. Doch die Dimensionen sind ungleich anders. «Wir erwarten höhere Passagierzahlen, wenn auch auf vergleichsweise tieferem Niveau.»

Konkret: Geplant sind am Samstag 131 Starts und 125 Landungen (Vorjahr: 398 und 391), am Sonntag 120 und 121 (Vorjahr: 424 und 416). Im vergangenen Jahr wurde der Passagierrekord während der Sommerferien aufgestellt und lag bei knapp 115’000 Passagieren pro Tag. Dieses Wochenende registrierte der Flughafen gemäss ersten Schätzungen am Sonntagabend etwa 25’000 pro Tag.

Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist das wenig. Doch für dieses Jahr ist es verhältnismässig viel. Im ganzen Monat Mai wurden nur knapp 44’000 Passagiere gezählt, im April waren es sogar nur knapp 27’000.

Der Flughafen empfiehlt deshalb auch dieses Jahr, genügend Zeit einzuplanen und früh genug an den Flughafen zu kommen. «Zudem bitten wir alle Passagiere, sich vorgängig über die geltenden Bestimmungen und zusätzlichen Hygiene- und Schutzmassnahmen der Airlines und der Zieldestinationen zu informieren.»

Dass die Reisenden die Schutzempfehlungen einhalten würden, gehöre denn auch zu den Herausforderungen in dieser Sommersaison. «Bisher sind die Erfahrungen diesbezüglich aber positiv», so Stelzer.

Interkontinentalflüge sind rar

Doch wohin fliegen die Reisenden derzeit eigentlich? Schliesslich haben die Fluggesellschaften aufgrund der Corona-Krise auch weiterhin deutlich weniger Destinationen im Angebot als früher.

«Wir sehen bei Flügen innerhalb von Europa sehr gute Buchungseingänge», sagt dazu Michael Stief, Mediensprecher bei der Swiss. Mit dem deutlich reduzierten Angebot nähere man sich nun bei der Auslastung der Flieger wieder dem Niveau der Vorjahresperiode an. «Viele Menschen möchten wieder reisen», sagt Stief. «Einerseits ist der Wunsch nach Ferien sehr gross. Andererseits möchten die Menschen nach dem Lockdown ihre Familien und Freunde wieder besuchen.»

Sehr gefragt seien Ziele in Portugal, Spanien und Griechenland. Sehr verhalten sei hingegen aufgrund der Reiserestriktionen die Nachfrage nach Langstreckenzielen.

Ein Blick auf den Flugplan des Wochenendes bestätigt dies. Im Angebot sind vor allem viele Ziele innerhalb von Europa. In Griechenland sind Mykonos, Athen, Thessaloniki, Heraklion, Rhodos, Kos, Santorini, Zakinthos und Korfu überdurchschnittlich stark vertreten.

Abgesehen von innereuropäischen Flügen und einigen Destinationen in der Türkei bilden daneben Mittel- bzw. Langstreckenflüge nach Hurghada, Shanghai, Singapur, Chicago oder Bangkok die Ausnahme.