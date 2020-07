70 Kilometer pro Stunde über dem Limit

Die Stadtpolizei Uster hat am Sonntag eine Geschwindigkeitskontrolle in Riedikon durchgeführt. Dabei hat sie 22 Geschwindigkeitsverstösse festgestellt, darunter ein Raserdelikt.

Die Kontrolle haben zwischen 13 Uhr und 16 Uhr im Ausserortsbereich zwischen Mönchaltorf und Riedikon stattgefunden. In dieser Zeitspanne seien mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. «Ein Personenwagenlenker passierte die Kontrollstelle an der Riedikerstrasse mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 150 Kilometer pro Stunde und überschritt dabei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 70 Kilometer pro Stunde.»

Fahrausweis weg

Die Polizei hat dem Lenker den Fahrausweis entzogen und Anzeige wegen der Begehung eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland erstattet. Der Fahrer muss der Polizei zufolge mit einem mindestens zweijährigen Führerausweisentzug rechnen.

Ein weiterer Lenker sei mit einer Geschwindigkeit von 115 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Gegen ihn werde wegen einer groben Verkehrsregelverletzung an die gleiche Amtsstelle rapportiert. Auch dieser Lenker müsse mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Weitere sieben Verkehrsteilnehmer sind gemäss Polizei an das Statthalteramt Uster verzeigt worden, da die Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 21 und 29 Kilometer pro Stunde nicht mehr im Ordnungsbussenverfahren abgehandelt werden können.